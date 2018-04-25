Курганцев дурят страховщики-мошенники и мнимые риэлторы

Кургане участились случаи автоподстав. Мошенники намеренно подставляют свои машины под удар и инсценируют страховой случай. Причем суммы ущерба намеренно завышены в несколько раз. В следственные органы представители страховых компаний направили 19 материалов из которых по пяти возбуждены уголовные дела. Большая часть из уже направлена для рассмотрения в суд, сообщил начальник следственного управления УМВД России по Курганской области , Тарас Будко. Он обратил внимание, что подобные инциденты в Зауралье еще пару лет назад были единичны. На поток свою деятельность автомошенники поставили только в 2017 году.

Помимо автовладельцев от действий злоумышленников страдают мамочки, родившие второго ребенка и обладающие право на получение Семейного (материнского) капитала. Преступники создают целые риэлтерские компании по обналичиванию средств, которые потом оставляют себе.

Известны случаи, когда по семье предлагалось купить ветхое жилье или домик в глухой деревне за небольшую сумму, а оставшиеся деньги злоумышленники обещали вернуть. Но в итоге семья с детьми оставалась и без денег и без жилья. Кстати, по словам Тараса Будко, мошенничество с маткапиталом в регионе тоже началось около года назад. В данный момент в суд направлено только четыре уголовных дела.