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Депутат Кстовской гордумы воровал коммунальные платежи граждан
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Депутат Кстовской гордумы воровал коммунальные платежи граждан 

«Открытый Нижний» 1 час назад
Депутат городской Думы города Кстово Нижегородской области попал под уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону, с января по июнь 2015 года мужчина, являясь главой управляющей компании ООО «Альфа», незаконно присваивал средства, поступавшие от жителей многоквартирных домов в счёт оплаты коммунальных услуг. Деньги он тратил на иные цели, связанные с деятельностью компании, а также на погашение личного кредита.
В итоге за полгода ресурсоснабжающая организация не досчиталась в общей сложности не менее 460 тысяч рублей.
Следователи проводят комплекс мер для закрепления доказательств по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 201 УК РФ.
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