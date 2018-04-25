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В Московской области полицейские изъяли крупную партию героина
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В Московской области полицейские изъяли крупную партию героина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
Сотрудниками отела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.о. Подольск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 24-м км автодороги М-2 выявлено такси, в котором находился ранее судимый 35-летний уроженец Ярославской области. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством — героином общей массой более 115 граммов.
Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Задержанному гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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