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Адвокат приговорен к семи годам тюрьмы за крупное мошенничество
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Адвокат приговорен к семи годам тюрьмы за крупное мошенничество 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущий и бывший адвокат Владимир Резник, обвиняемый в крупных мошенничествах, приговорен Нагатинским районным судом Москвы к 7 годам лишения свободы. Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.
По версии следствия, Резник получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около четырех с половиной миллионов рублей. То есть выступил в роли посредника, пообещав, по данным следствия, «повлиять на правоохранительные органы и добиться условного срока для бизнесмена».
Владимир Резник (настоящая фамилия Орешников) не первый раз становится фигурантом уголовного дела по схожим обвинениям. В 2011 году адвоката задержали оперативники ФСБ.
По информации ряда СМИ, предприниматель Сергей Слободяник, ставший фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, указал правоохранителям на телеведущего как на человека, который обещал за 20 миллионов рублей помочь ему остаться в статусе свидетеля, а не обвиняемого. Деньги Слободяник «защитнику» передал, а ожидаемого эффекта не последовало — бизнесмену предъявили обвинение. Однако и тут Резник, по словам Слободяника, предложил помочь: за 500 тысяч рублей он взялся получить экспертное заключение о том, что Слободяник невменяем, а, значит, судить его нельзя. Тот, правда, на уговоры не поддался и вместо того, чтобы заплатить за фальшивую экспертизу, обратился с заявлением в Следственный комитет. При передаче денег Резника взяли.
Он получил по приговору Тверского суда 2 года колонии за мошенничество с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года. Освободившись по УДО, тогда еще носящий фамилию Владимир Иосифович Орешников сменил фамилию и отчество, став Владимиром Ивановичем Резником. И уже под новой фамилией снова получил адвокатский статус.
И вот весной 2017 года, как сообщает rosbalt.ru, Следственный отдел по Басманному району предъявил Владимиру Резнику новые обвинения. На сей раз ему инкриминировали мошенничество в отношении экс-начальника отдела Трудовой инспекции Москвы Людмилы Жамновой. За крупную сумму Резник обещал, что ей не предъявят обвинения в получении взятки. Слушания по делу начались 21 сентября.
Резник полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием — и все равно получил семь лет колонии. Меньше суд дать просто не мог, так как Резник-Орешников оказался рецидивистом.
Между тем осенью 2016 года «Новая газета» рассказала о деле Научно-исследовательского инновационного центра «МАИ-ЛАСТАР», совместного предприятия НПО имени Лавочкина и Московского авиационного института. Сотрудники этого предприятия обвиняются в хищении бюджетных денег, выделенных на научно-исследовательскую работу. По версии следствия, возглавил преступное сообщество генерал-лейтенант ФСБ в отставке Сергей Солодовников, который с 2011 года работал заместителем по кадрам гендиректора НПО.
Так вот, через неделю, проведенную в тюремной камере, Солодовников, до этого отрицавший свою вину, вдруг написал явку с повинной. По информации журналистов «Новой», произошло это после того, как у него появился «высококлассный адвокат», а точнее, сразу два — Ольга Елиовская и ее муж Владимир Резник. Перед этим, как пишет «НГ», дочери Солодовникова пообещали, что отца чуть ли не завтра выпустят. Женщина подписала отказ от прежних адвокатов, после чего к Солодовникову пришли Елиовская и Резник. Адвокаты рассказали генералу, что он обречен на суровый приговор, потому что на него дали показания другие фигуранты уголовного дела. Но Резник при этом дал понять (каким образом, авторы статьи в «Новой газете» не уточняют), что он может договориться, что Солодовникова выпустят из СИЗО, изменив меру пресечения. Мол, если тот напишет явку с повинной и даст показания, устраивающие следствие, то получит года полтора-два, а в мае 2015-го попадет под амнистию в честь 70-летия Победы. И генерал пошел на сделку.
Елиовская и Резник не обманули. После «явки с повинной» Солодовникову действительно изменили меру пресечения на «домашний арест». Вышли на свободу и двое других фигурантов дела. Заместитель генерального директора НПО им. Лавочкина Валерий Романов — под домашний арест, главный бухгалтер НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» Игорь Корбут — под подписку о невыезде.
Однако под амнистию никто из них не попал. Более того, «НГ» сообщает о том, что в апреле 2015 года всем фигурантам уголовного дела было предъявлено новое обвинение. Уже не только по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), но и по ч. 3 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). К тому времени и Романов, и Корбут, и Солодовников, как утверждают журналисты, отказались от своих показаний, дать которые их убедили адвокаты Елиовская и Резник. Оказалось, что именно они же в конце апреля 2014 года убедили Романова и Корбута дать показания против Солодовникова. И тоже под обещания освобождения и амнистии в мае 2015 года. А после этого отправились к Солодовникову.
В адвокатском сообществе методы работы коллег признали недопустимыми. 25 марта 2015 года Адвокатская палата Московской области лишила адвокатского статуса Ольгу Елиовскую. Лишился статуса адвоката и Владимир Резник. Тогда же и выяснилось, что он не Владимир Иванович Резник, а Владимир Иосифович Орешников, лишенный статуса адвоката еще в 2012 году.
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