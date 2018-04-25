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Суд окончательно и бесповоротно снял арест с имущества сына Авакова
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Суд окончательно и бесповоротно снял арест с имущества сына Авакова 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии. Об этом говорится в соответствующем решении суда.
Согласно этому решению, суд отменил арест трех машиномест и двух квартир. Решение обжалованию не подлежит.
Напомним, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.
В июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова, с еще одним человеком, где они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.
1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Аналогичную меру пресечения избрали Чеботарю. В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Авакова-младшего, Чеботаря и Литвина.
Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.
Позже, 5 марта, сообщалось, что суд повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова. Сообщалось, что речь идет о трех паркоместах на подземной парковке в Киеве, а также двух квартирах в Киеве и Харькове.
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