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Самым криминальным районом Нижнего Новгорода назван Автозаводский
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Самым криминальным районом Нижнего Новгорода назван Автозаводский 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: В городе N
В прошлом году на его территории было совершено более 4000 преступлений, что почти в полтора раза больше, чем в Нижегородском, который занимает второе место. Об этом доложил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.
По его словам, всего в прошлом году поступило почти 275 тысяч сообщений о различных правонарушениях от граждан. Наименьшее количество преступлений было совершено в Приокском и Московском районах.
«По каждому седьмому обращению граждан возбуждено уголовное дело. Выстроена система жесткого контроля за приемом заявлений и принятием законных решений. Раскрываемость преступлений увеличилась на 4,8% и достигла 52,3%, что является лучшим показателем среди городов-миллионников», — отметил Пронин.
Он также сообщил, количество имущественных преступлений в прошлом году выросло на 19%. Вместе с тем сократилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, угроз убийством, угонов, грабежей, разбойных нападений и уголовно наказуемых хулиганств.
«Оптимизация работы по профилактике правонарушений поспособствовала снижению числа преступлений, совершенных подростками, лицами с криминальным опытом и гражданами в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Пронин.
Напомним, в прошлом году также отмечалось снижение уровня криминальной напряженности в Нижнем Новгороде.
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