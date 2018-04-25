Уроженец Волхова убил своего друга из-за отказа употреблять спиртное

19-летний житель Волхова признан виновным в убийстве годичной давности.

Следствием и судом установлено, что днем 17 июня 2017 года молодой человек вместе и два его знакомых 16 и 11 лет находились на берегу реки Волхов, где они вместе распивали спиртные напитки. Между злоумышленником и старшим его знакомым возникла ссора, в ходе которой молодой человек избил своего младшего оппонента и нанес ему несколько ударов ножом в шею. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался.

В ходе следствия было установлено, что молодые люди были знакомы с детства, поддерживали хорошие отношения. Мотивом совершенного преступления послужил отказ потерпевшего от продолжения употреблять спиртное.