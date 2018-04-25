Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли в Зернограде

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, факт нехватки пропажи денег из терминалов выявил в ходе инкассации их владелец. При этом следов взлома терминалов обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении средств был задержан работник, обслуживавший терминалы потерпевшего.

Выяснилось, что он сделал дубликаты ключей от устройств и на протяжении нескольких дней забирал из них деньги, которые затем тратил на игровые автоматы.

Ущерб от преступления составил около 300 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).