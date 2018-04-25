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Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли в Зернограде
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Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли в Зернограде 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, факт нехватки пропажи денег из терминалов выявил в ходе инкассации их владелец. При этом следов взлома терминалов обнаружено не было.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении средств был задержан работник, обслуживавший терминалы потерпевшего.
Выяснилось, что он сделал дубликаты ключей от устройств и на протяжении нескольких дней забирал из них деньги, которые затем тратил на игровые автоматы.
Ущерб от преступления составил около 300 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
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