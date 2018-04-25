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В Прикамье ревнивец бил жену головой о стену и пытался задушить
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В Прикамье ревнивец бил жену головой о стену и пытался задушить 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае в ЗАТО Звездный местный житель избил жену и угрожал ей убийством.
Инцидент произошёл в феврале 2018 года. В дежурную часть межмуниципального отдела полиции по ЗАТО Звездный сообщили, что из соседней квартиры доносится подозрительный шум. Соседи рассказали, что через двери слышны крики ребёнка и нецензурная брань. Жильцы предположили, что в квартире, в которой живёт семья с тремя маленькими детьми, происходит нешуточная ссора.
В ГУ МВД сообщили, что в тот вечер муж и жена распивали спиртные напитки. Во время этого 30-летний мужчина устроил супруге сцену ревности и несколько раз ударил её головой об стену, а затем пытался задушить, угрожая убийством.
Мужчину задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Следствие завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения по существу.
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