В Прикамье ревнивец бил жену головой о стену и пытался задушить

Пермском крае в ЗАТО Звездный местный житель избил жену и угрожал ей убийством.

Инцидент произошёл в феврале 2018 года. В дежурную часть межмуниципального отдела полиции по ЗАТО Звездный сообщили, что из соседней квартиры доносится подозрительный шум. Соседи рассказали, что через двери слышны крики ребёнка и нецензурная брань. Жильцы предположили, что в квартире, в которой живёт семья с тремя маленькими детьми, происходит нешуточная ссора.

ГУ МВД сообщили, что в тот вечер муж и жена распивали спиртные напитки. Во время этого 30-летний мужчина устроил супруге сцену ревности и несколько раз ударил её головой об стену, а затем пытался задушить, угрожая убийством.

Мужчину задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Следствие завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения по существу.