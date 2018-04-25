Ещё
Пятерых подельников осудят за убийство и многочисленные кражи в Вологодском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пятерых подельников осудят за убийство и многочисленные кражи в Вологодском районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пять человек оказались на скамье подсудимых за совершение целого ряда преступлений. Среди них двое подростков 16 и 17 лет. Им предъявлено обвинение в преступлении, которое произошло в сентябре прошлого года в поселке Семенково Вологодского района.
Как сообщает областная прокуратура, двое вологжан, 36 и 29 лет, узнав, что у их знакомого дома много ценных вещей и государственных наград, решили завладеть имуществом любой ценой. Злоумышленники пришли в гости к 30-летнему мужчине и избили его металлической трубой. Владелец квартиры скончался на месте. Среди вещей, которые стали добычей преступников, оказались старинные монеты и государственные награды.
После этого убийцы вместе с еще тремя подельниками, в том числе двумя несовершеннолетними, совершили в Семенково ряд краж. Среди награбленного оказалось и имущество агрофирмы «Красная Звезда».
В отношении вологжан возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Разбой», «Приобретение и сбыт государственных наград», «Кража», «Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Общий ущерб оценивается в сумму более 190 тысяч рублей. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.
Вологда.рф: последние новости
Уставшая от истязаний череповчанка убила супруга одним ударом ножа Грязовчанин незаконно вырубил леса на 143 миллиона рублей Труп мужчины нашли в доме в Ананьино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева139
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ56
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины154
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение