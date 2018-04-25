Пятерых подельников осудят за убийство и многочисленные кражи в Вологодском районе

Пять человек оказались на скамье подсудимых за совершение целого ряда преступлений. Среди них двое подростков 16 и 17 лет. Им предъявлено обвинение в преступлении, которое произошло в сентябре прошлого года в поселке Семенково Вологодского района.

Как сообщает областная прокуратура, двое вологжан, 36 и 29 лет, узнав, что у их знакомого дома много ценных вещей и государственных наград, решили завладеть имуществом любой ценой. Злоумышленники пришли в гости к 30-летнему мужчине и избили его металлической трубой. Владелец квартиры скончался на месте. Среди вещей, которые стали добычей преступников, оказались старинные монеты и государственные награды.

После этого убийцы вместе с еще тремя подельниками, в том числе двумя несовершеннолетними, совершили в Семенково ряд краж. Среди награбленного оказалось и имущество агрофирмы «Красная Звезда».

В отношении вологжан возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Разбой», «Приобретение и сбыт государственных наград», «Кража», «Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Общий ущерб оценивается в сумму более 190 тысяч рублей. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.