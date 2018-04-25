Год спустя задержали насильника, напавшего на свою жертву у высотки на Пермякова

Мужчину, который в мае прошлого года напал на девушку у высотки на Пермякова, 54 и пытался её изнасиловать, удалось найти и задержать. В этом помогло проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетических и компьютерно-технических экспертиз. В качестве свидетелей допрошены больше 30 человек. — В вечернее время у одного из домов на Пермякова обвиняемый напал на девушку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая активно сопротивлялась, громко звала на помощь. Опасаясь быть задержанным, мужчина скрылся с места происшествия. Задержать его по горячим следам не удалось. — уточнили обстоятельства того дня в пресс-службе следственного отдела по Ленинскому АО, — В ходе расследования этого уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража» УК РФ. Тюменец, знакомый с пострадавшей, с её слов более детально описал произошедшее в тот майский вечер. — В одиннадцатом часу вечера девушка возвращалась домой после тренировки. На светофоре она заметила подозрительного мужчину, который смотрел на неё. Но она продолжила свой путь. А когда зашла в темный переулок, то поняла, что мужчина идет за ней. В какой-то момент злодей зажал ей рот рукой и начал разрывать белье и одежду, трогал её и повалил на землю… А затем просто встал и убежал. Девушка очень сильно кричала, начали выходить люди. Возможно, именно это его и спугнуло, — рассказал мужчина. По данным следственного комитета, расследование этого инцидента завершено, а уголовное дело передано в суд. Именно тут 37-летний подозреваемый узнает о мере наказания за свой проступок.