Ещё
Год спустя задержали насильника, напавшего на свою жертву у высотки на Пермякова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Год спустя задержали насильника, напавшего на свою жертву у высотки на Пермякова 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Мужчину, который в мае прошлого года напал на девушку у высотки на Пермякова, 54 и пытался её изнасиловать, удалось найти и задержать. В этом помогло проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетических и компьютерно-технических экспертиз. В качестве свидетелей допрошены больше 30 человек. — В вечернее время у одного из домов на Пермякова обвиняемый напал на девушку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшая активно сопротивлялась, громко звала на помощь. Опасаясь быть задержанным, мужчина скрылся с места происшествия. Задержать его по горячим следам не удалось. — уточнили обстоятельства того дня в пресс-службе следственного отдела по Ленинскому АО, — В ходе расследования этого уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража» УК РФ. Тюменец, знакомый с пострадавшей, с её слов более детально описал произошедшее в тот майский вечер. — В одиннадцатом часу вечера девушка возвращалась домой после тренировки. На светофоре она заметила подозрительного мужчину, который смотрел на неё. Но она продолжила свой путь. А когда зашла в темный переулок, то поняла, что мужчина идет за ней. В какой-то момент злодей зажал ей рот рукой и начал разрывать белье и одежду, трогал её и повалил на землю… А затем просто встал и убежал. Девушка очень сильно кричала, начали выходить люди. Возможно, именно это его и спугнуло, — рассказал мужчина. По данным следственного комитета, расследование этого инцидента завершено, а уголовное дело передано в суд. Именно тут 37-летний подозреваемый узнает о мере наказания за свой проступок.
72.ru: последние новости
Начальницу тюменской налоговой Тамару Зыкову отправили под домашний арест В майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя Инспекторы ДПС поймали под Тюменью двух водителей с поддельными правами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева139
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ56
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины154
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение