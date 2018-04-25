Молодые люди, избившие елецких врачей, пойдут под суд

Хулиганов, избивших врачей одной из елецких больниц, ждёт суд, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент случился в ночь с 23 на 24 января. Один из обвиняемых, 20-летний парень, с жалобами на отравление обратился в приемное отделение Елецкой городской больницы №2. Молодой человек был пьян и неадекватно воспринял действия врачей. Сначала он стал бить кулаками врача — анестезиолога. Позже к нему присоединились трое пьяных приятелей, которые избили заведующего отделением больницы и старшую медсестру.

Во время расследования обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении ещё несовершеннолетнего участника драки материалы уголовного дела выделили в отдельное производство. Его ждут воспитательные работы.