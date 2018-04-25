В Адыгее полицейскими выявлены новые факты мошенничества в сфере страхования 

Сотрудниками следственного управления совместно с оперативниками уголовного розыска республиканского МВД проведены мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В результате полицейскими выявлены 2 факта мошенничества при оформлении страховых случаев.
Установлено, что весной прошлого года шестеро жителей Краснодарского края, Адыгеи и Курской области, путем обмана, действуя в составе организованной группы, предоставляли подложные административные материалы об имевших место дорожно-транспортных происшествиях в страховую компанию.
В последующем, на их основании они незаконно получали страховые выплаты. В одном из случаев противоправные действия позволили злоумышленникам завладеть денежными средствами в сумме более 465 тысяч рублей, а в другом — около 800 тысяч рублей.
Двоим активным участникам группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на сбор доказательств причастности данных лиц к инкриминируемым деяниям и установление всех эпизодов их противозаконной деятельности.