Суд не смягчил приговор гадалке, обманувшей волжанина на полмиллиона рублей

Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор, вынесенный в отношении 48-летней гадалки Марины Калмыковой . Женщина посчитала наказание в виде двух лет колонии общего режима слишком суровым, но не смогла обжаловать его.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в апреле 2016 года женщина познакомилась с 51-летним жителем Волжского и рассказала ему, что обладает магическими способностями. 5 мая после очередного сеанса она заявила мужчине, что на него навели порчу на смерть и стала требовать от него деньги за то, чтобы она сняла ее. Волжанин передал ей 460 000 рублей и получил взамен жидкости и крема, якобы обладающие лечебными свойствами, и телефон. Поняв через некоторое время, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы

Добавим, что гадалка признала свою вину и возместила мужчине ущерб, но только в размере 20 000 рублей.