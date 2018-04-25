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Суд не смягчил приговор гадалке, обманувшей волжанина на полмиллиона рублей
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Суд не смягчил приговор гадалке, обманувшей волжанина на полмиллиона рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский облсуд оставил без изменения приговор, вынесенный в отношении 48-летней гадалки Марины Калмыковой. Женщина посчитала наказание в виде двух лет колонии общего режима слишком суровым, но не смогла обжаловать его.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в апреле 2016 года женщина познакомилась с 51-летним жителем Волжского и рассказала ему, что обладает магическими способностями. 5 мая после очередного сеанса она заявила мужчине, что на него навели порчу на смерть и стала требовать от него деньги за то, чтобы она сняла ее. Волжанин передал ей 460 000 рублей и получил взамен жидкости и крема, якобы обладающие лечебными свойствами, и телефон. Поняв через некоторое время, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы.
Добавим, что гадалка признала свою вину и возместила мужчине ущерб, но только в размере 20 000 рублей.
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