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Число заведенных в Нижнем Новгороде уголовных дел выросло на 15% в 2017 году
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Число заведенных в Нижнем Новгороде уголовных дел выросло на 15% в 2017 году 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщил в ходе заседания Гордумы 25 апреля начальник Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду Владислав Пронин.
По его словам, по результатам рассмотрения было принято решение о возбуждении 18 тыс. 848 уголовных дел (против 16 тыс. 392 в 2016 году). Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в Автозаводском (4 тыс. 157), Нижегородском (2 тыс. 834), Канавинском (2 тыс. 471) районах, наименьшее — в Приокском (1 тыс. 514) и Московском (1 тыс. 591).
Отмечен рост количества случаев мошенничества с помощью сети Интернет (с 1 тыс. 708 до 2 тыс. 945), числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркопреступлений.
Как сообщалось ранее, рост числа преступлений был зафиксирован в 2017 году в Нижегородской области.
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