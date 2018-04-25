Число заведенных в Нижнем Новгороде уголовных дел выросло на 15% в 2017 году

Об этом сообщил в ходе заседания Гордумы 25 апреля начальник Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду Владислав Пронин.

По его словам, по результатам рассмотрения было принято решение о возбуждении 18 тыс. 848 уголовных дел (против 16 тыс. 392 в 2016 году). Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в Автозаводском (4 тыс. 157), Нижегородском (2 тыс. 834), Канавинском (2 тыс. 471) районах, наименьшее — в Приокском (1 тыс. 514) и Московском (1 тыс. 591).

Отмечен рост количества случаев мошенничества с помощью сети Интернет (с 1 тыс. 708 до 2 тыс. 945), числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркопреступлений.