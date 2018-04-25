Участники организованной группы подозреваются в серии краж из домовладений в Ростовской области

Оперативники выяснили, что трое злоумышленников в 2016 году совершили четыре кражи из частных домов на территории Усть-Донецкого района. Они проникали в дома через форточки и забирали деньги и драгоценности. Общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 600 тысяч рублей.

Подозреваемые заранее планировали совершение преступления. Один из них подыскивал жертв из круга знакомых, другие — следили за потерпевшими и подавали сигнал сообщнику для совершения очередной кражи. Все украденное фигуранты сдавали скупщикам, а деньги тратили на свои нужды.

Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении них озбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.