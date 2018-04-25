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Участники организованной группы подозреваются в серии краж из домовладений в Ростовской области
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Участники организованной группы подозреваются в серии краж из домовладений в Ростовской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили, что в регионедействовала организованная группа, которая обворовывала частные дома.
Оперативники выяснили, что трое злоумышленников в 2016 году совершили четыре кражи из частных домов на территории Усть-Донецкого района. Они проникали в дома через форточки и забирали деньги и драгоценности. Общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 600 тысяч рублей.
Подозреваемые заранее планировали совершение преступления. Один из них подыскивал жертв из круга знакомых, другие — следили за потерпевшими и подавали сигнал сообщнику для совершения очередной кражи. Все украденное фигуранты сдавали скупщикам, а деньги тратили на свои нужды.
Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении них озбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.
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