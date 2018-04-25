Ещё
Мужчина получил штраф в 50 тысяч за прослушивающий жучок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина получил штраф в 50 тысяч за прослушивающий жучок 

360tv.ru 2 часа назад
Суд оштрафовал 31‐летнего жителя Сочи на 50 тысяч рублей за продажу жучка для прослушивания телефона. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в феврале прошлого года мужчина купил прослушивающее устройство на одном из сайтов. Приспособление входит в список запрещенных устройств к свободному использованию в России.
Через два года нарушитель разместил объявление о продаже жучка и продал его за 2,5 тысячи рублей. Однако покупатель из поселка Лазаревское оказался подставным. Его подослали сотрудники пограничного управления ФСБ по краю.
В отношении продавца возбудили уголовное дело.
Американка Кристал Тэдлок получила штраф за вынесенное с борта лайнера яблоко. Теперь ей придется заплатить 500 долларов (около 30 тысяч рублей), так как американская таможня запрещает выносить продукты из самолета.
360tv.ru: последние новости
Пожар на крыше дома на западе Москвы попал на видео Пенсионер убил любовницу, устав от нотаций «Хамовнического убийцу» приговорили к пожизненному лишению свободы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции330
Россия доказала очередную ложь США174
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева189
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение