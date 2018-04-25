Мужчина получил штраф в 50 тысяч за прослушивающий жучок

Суд оштрафовал 31‐летнего жителя Сочи на 50 тысяч рублей за продажу жучка для прослушивания телефона. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в феврале прошлого года мужчина купил прослушивающее устройство на одном из сайтов. Приспособление входит в список запрещенных устройств к свободному использованию в России

Через два года нарушитель разместил объявление о продаже жучка и продал его за 2,5 тысячи рублей. Однако покупатель из поселка Лазаревское оказался подставным. Его подослали сотрудники пограничного управления ФСБ по краю.

В отношении продавца возбудили уголовное дело.

Американка Кристал Тэдлок получила штраф за вынесенное с борта лайнера яблоко. Теперь ей придется заплатить 500 долларов (около 30 тысяч рублей), так как американская таможня запрещает выносить продукты из самолета.