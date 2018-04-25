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Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения в магазине Светлоярского района
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Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения в магазине Светлоярского района 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 3-х граждан в совершении разбойного нападения. Следствием установлено, что 30 августа 2017 года 23-летний уроженец Республики Дагестан, совместно с двумя уроженцами Астраханской области, 24 и 29 лет, проживавшими в г. Волгограде, в помещении продуктового магазина с. Райгород Светлоярского района Волгоградской области, угрожая обрезами ружей двум девушкам-продавцам, осуществили попытку хищения денежных средств. С помощью бензореза они из банкомата, расположенного в торговом зале, пытались похитить наличность. После поступления на пульт частного охранного предприятия сигнала о повреждении терминала, на место был направлен водитель ЧОПа, не вооруженный служебным оружием и средствами защиты. Он осмотрел фасад здания и не заметил находившихся внутри злоумышленников. Нападавшие после приезда охранника, так и не успев вскрыть банкомат, через запасной выход покинули магазин и, проехав мимо него, скрылись на автомашине «ВАЗ-2107», где за рулем находился 21— летний четвертый подельник. После этого продавцы вызвали полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и Отдела МВД России по Светлоярскому району, при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии, спустя несколько дней задержали троих подозреваемых в разбойном нападении, однако четвертому — организатору — удалось скрыться. В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ — «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Задержанные были арестованы. В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что в отношении разыскиваемого четвертого обвиняемого ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту совершения им дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. В настоящее время полицейские ведут розыск скрывшегося лица. В процессе расследования следователями проведено множество сложных экспертиз, в том числе генетическая, трасологическая, судебно-медицинская, автотехническая и другие. Собранными доказательствами вина подследственных была доказана в полном объеме. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Светлоярского района Волгоградской области.
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