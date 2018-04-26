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Каждое третье преступление в Нижнем Новгороде совершается под воздействием алкоголя
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Каждое третье преступление в Нижнем Новгороде совершается под воздействием алкоголя 

В городе N 52 минуты назад
Фото: В городе N
Каждое третье преступление в Нижнем Новгороде в 2017 году было совершено гражданами, находящимися под воздействием алкоголя. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.
«Алкоголизация населения является главной причиной преступлений. В прошлом году полицией было пресечено более 3000 административных нарушений, связанных с незаконной реализацией спиртного, в том числе почти 500 фактов его продажи в ночное время. Также зафиксировано более 15 тысяч фактов распития алкогольных напитков в общественных местах», — доложил Пронин.
Кроме того, в 2017 года из незаконного оборота было изъято около 63 тысяч литров алкогольной продукции на общую сумму более 7 млн рублей. Около двух месяцев назад, в начале марта, сотрудники полиции ликвидировали подпольный цех по производству контрафактной водки.
Напомним, в Нижегородской области составлена интерактивная карта мест торговли контрафактным алкоголем.
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