Приезжий выманил у москвички миллион рублей на «лечение»

«Поймай меня, если сможешь»

Самые известные мошенники в истории

В полицию обратилась москвичка. По ее словам, она познакомилась в интернете с 31-летним мужчиной, с которым стали общаться. Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, под предлогом якобы для его лечения и родственников выманил у нее 1,4 млн рублей.

Полиция установила подозреваемого, его задержали. Как установили правоохранители, молодой мужчина обманывал знакомую, используя полученные деньги на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.

Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге . Мужчина выманил у знакомых под разными предлогами более 20 млн рублей.

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