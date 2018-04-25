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Приезжий выманил у москвички миллион рублей на «лечение»
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Приезжий выманил у москвички миллион рублей на «лечение» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Московские правоохранители задержали приезжего, который выманил у своей знакомой более 1 млн рублей якобы на лечение болезней, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России столицы.
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В полицию обратилась москвичка. По ее словам, она познакомилась в интернете с 31-летним мужчиной, с которым стали общаться. Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, под предлогом якобы для его лечения и родственников выманил у нее 1,4 млн рублей.
Полиция установила подозреваемого, его задержали. Как установили правоохранители, молодой мужчина обманывал знакомую, используя полученные деньги на свои нужды.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.
Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Мужчина выманил у знакомых под разными предлогами более 20 млн рублей.
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