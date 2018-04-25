На Украине суд отменил арест имущества сына главы МВД Авакова

По данным издания, арест отменён на три парковочных места и две квартиры.

В суде отметили, что решение обжалованию не подлежит.

31 октября 2017 года Александр Аваков был задержан после обыска по делу о рюкзаках, закупленных МВД Украины в конце 2014 — начале 2015 года.

1 ноября он был отпущен на свободу под личное обязательство.