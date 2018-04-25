У инвалидов украли 4 миллиона

Петербургские правоохранители завели уголовное дело по факту мошеннического хищения порядка четырех миллионов рублей, которые были выделены одной из коммерческих организаций в виде субсидий на обустройство рабочих мест для инвалидов.