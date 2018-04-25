У инвалидов украли 4 миллиона 

Петербургские правоохранители завели уголовное дело по факту мошеннического хищения порядка четырех миллионов рублей, которые были выделены одной из коммерческих организаций в виде субсидий на обустройство рабочих мест для инвалидов.
«Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули», — уточняется в сообщении МВД России.