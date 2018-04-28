Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении у банка денежных средств

"Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и компанией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет контрагента денежные средства. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей", — рассказала Ирина Волк.

Кроме того, соучастники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ в отношении одной из соучастниц — бывшего заместителя председателя правления банка — с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.