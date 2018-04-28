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Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении у банка денежных средств
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Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении у банка денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления одного из кредитно-финансовых учреждений, обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и компанией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет контрагента денежные средства. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей", — рассказала Ирина Волк.
Кроме того, соучастники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ в отношении одной из соучастниц — бывшего заместителя председателя правления банка — с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
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