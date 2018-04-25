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Гадалку-мошенницу из Волжского осудили на 2 года за вымогательство 460 тысяч
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Гадалку-мошенницу из Волжского осудили на 2 года за вымогательство 460 тысяч 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 48-летней жительницы Волжского Марины Калмыковой, осужденной за мошенничество. Представившаяся гадалкой женщина потребовала у знакомого 460 тысяч за снятие с него порчи.
Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в апреле 2016 года волжанка познакомилась с 51-летним мужчиной и рассказала ему, что обладает сверхъестественными способностями.
— Во время импровизированного магического сеанса Калмыкова сказала мужчине, что у него навели порчу на смерть. После этого она начала систематически требовать от него деньги за снятие порчи, — пояснила Оксана Черединина. — В качестве чудодейственных средств представившаяся гадалкой женщина продавала ему жидкости и крема с якобы лечебными свойствами, а также сотовый телефон.
Услуги гадалки обошлись клиенту почти в 460 тысяч рублей. А когда он понял, что его попросту обманули, обратился в полицию. После заявления было возбуждено уголовное дело.
— Свою вину лже-гадалка признала, однако возместила ущерб только в 20 тысяч. Приговор волжского суда она пыталась обжаловать, но не смогла, — добавили в надзорном ведомстве.
По результатам апелляционного рассмотрения приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. За решеткой Марина Калмыкова проведет два года в колонии общего режима.
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