Гадалку-мошенницу из Волжского осудили на 2 года за вымогательство 460 тысяч

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 48-летней жительницы Волжского Марины Калмыковой , осужденной за мошенничество. Представившаяся гадалкой женщина потребовала у знакомого 460 тысяч за снятие с него порчи.

Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в апреле 2016 года волжанка познакомилась с 51-летним мужчиной и рассказала ему, что обладает сверхъестественными способностями.

— Во время импровизированного магического сеанса Калмыкова сказала мужчине, что у него навели порчу на смерть. После этого она начала систематически требовать от него деньги за снятие порчи, — пояснила Оксана Черединина . — В качестве чудодейственных средств представившаяся гадалкой женщина продавала ему жидкости и крема с якобы лечебными свойствами, а также сотовый телефон.

Услуги гадалки обошлись клиенту почти в 460 тысяч рублей. А когда он понял, что его попросту обманули, обратился в полицию. После заявления было возбуждено уголовное дело.

— Свою вину лже-гадалка признала, однако возместила ущерб только в 20 тысяч. Приговор волжского суда она пыталась обжаловать, но не смогла, — добавили в надзорном ведомстве.