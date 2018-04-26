Ещё
Дело о гибели работников завода «Курганспецарматура» ушло в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело о гибели работников завода «Курганспецарматура» ушло в суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Зауралье завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего слесаря-испытателя ЗАО «Курганспецарматура». Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, мужчину обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, в мае прошлого года на предприятии проводилось пневматическое испытание затвора: устройство проверялось на герметичность. Обвиняемый подал в корпус затвора воздух с избыточным давлением — оно сильно превышало величину испытательного давления, установленного в инструкции. В итоге произошло разрушение затвора. В это время рядом находились два слесаря. В результате ЧП они получили травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «ФедералПресс» писал, что сотрудница курганского завода получила на производстве ожоги лица. Женщина потребовала от предприятия 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, однако суд обязал компанию выплатить пострадавшей лишь 400 тысяч.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Начальница тюменской налоговой отправлена под домашний арест В США поймали бывшего полицейского, который оказался серийным убийцей Силовики арестовали главного экономиста банковского надзора ЦБ России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь24
Столтенберг анонсировал совещание по России124
Россиян оставят без торговых центров217
Трамп унизил Макрона105
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение