Дело о гибели работников завода «Курганспецарматура» ушло в суд

В Зауралье завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего слесаря-испытателя ЗАО «Курганспецарматура». Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, мужчину обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, в мае прошлого года на предприятии проводилось пневматическое испытание затвора: устройство проверялось на герметичность. Обвиняемый подал в корпус затвора воздух с избыточным давлением — оно сильно превышало величину испытательного давления, установленного в инструкции. В итоге произошло разрушение затвора. В это время рядом находились два слесаря. В результате ЧП они получили травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.