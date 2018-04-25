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Полиция поймала красноярского карманника с поличным
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Полиция поймала красноярского карманника с поличным 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полиция Хабаровска задержала с поличным вора‐карманника, который воровал кошельки и телефоны в общественном транспорте. Им оказался 23‐летний житель Красноярска. Об этом сообщили в краевом УМВД России.
В Хабаровск карманник приехал четыре дня назад. Постоянного места жительства у молодого человека не было: ночевал у случайных знакомых, а днем ездил на автобусах и трамваях, попутно совершая грабежи.
Молодой человек 23 лет попался с поличным. В районе остановки «Большая» он похитил смартфон у пассажирки автобуса. Средство связи стоимостью порядка девяти тысяч рублей изъято во время личного досмотра злоумышленника
пресс-служба
УМВД по Хабаровскому краю.
Задержанный уже признался в содеянном: он четыре раза обокрал пассажиров на общую сумму около 30 тысяч рублей. Продать гаджеты карманник не успел, поэтому полицейские изъяли похищенное. Молодого человека арестовали и завели уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до пяти лет лишения свободы.
На пять лет могут сесть два жителя Красноярска за кражу и сбыт металлолома на сумму свыше 300 тысяч рублей. Пропажу заметили на территории одной из промбаз города Шарыпово.
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