Ещё
На Ямале отчим получил пять лет колонии за растление падчерицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале отчим получил пять лет колонии за растление падчерицы 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Суд Надыма (ЯНАО) вынес обвинительный приговор в отношении жителя города за интимную связь с несовершеннолетней падчерицей, сообщает «Ноябрьск 24». В результате следственных действий было установлено, что в течение 2016 года мужчина неоднократно вступал в половую связь со своей падчерицей по обоюдному согласию. Известно, что девочка не достигла 14-летнего возраста.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии общего режима..
N24.ru: последние новости
В Челябинске задержан педофил-пенсионер Два хирурга в Югре осуждены за смерть несовершеннолетней пациентки В России ужесточат наказание за виртуальные кражи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева139
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ56
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины162
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение