На Ямале отчим получил пять лет колонии за растление падчерицы 

Суд Надыма (ЯНАО) вынес обвинительный приговор в отношении жителя города за интимную связь с несовершеннолетней падчерицей, сообщает «Ноябрьск 24». В результате следственных действий было установлено, что в течение 2016 года мужчина неоднократно вступал в половую связь со своей падчерицей по обоюдному согласию. Известно, что девочка не достигла 14-летнего возраста.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии общего режима..