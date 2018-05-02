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Задержанному в Москве 15-летнему подростку предъявили обвинения в убийстве девушки
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Задержанному в Москве 15-летнему подростку предъявили обвинения в убийстве девушки 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пятнадцатилетнему подростку, задержанному в Москве по подозрению в нанесении смертельных ранений 22-летней девушке, предъявлено официальное обвинение ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили в Следственном комитете России.
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