В центре Москвы полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении

Одного из подозреваемых в разбойном нападении на квартиру, во время которого у потерпевшего похитили более 1 миллиона рублей, задержали в центре Москвы , сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на мужчину с хищением денежных средств в размере 1 миллион рублей», — говорится в сообщении.

В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что в его квартиру, расположенную на Фрунзенской набережной, ворвались двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили его. После этого злоумышленники похитили у него денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области . Им оказался 40-летний житель Москвы. У мужчины изъяты предметы, похожие на пистолеты, которые направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастника противоправной деятельности.