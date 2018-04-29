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В центре Москвы полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении
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В центре Москвы полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении 

РИАМО 1 час назад
Одного из подозреваемых в разбойном нападении на квартиру, во время которого у потерпевшего похитили более 1 миллиона рублей, задержали в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на мужчину с хищением денежных средств в размере 1 миллион рублей», — говорится в сообщении.
В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что в его квартиру, расположенную на Фрунзенской набережной, ворвались двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили его. После этого злоумышленники похитили у него денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 40-летний житель Москвы. У мужчины изъяты предметы, похожие на пистолеты, которые направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастника противоправной деятельности.
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