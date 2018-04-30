В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве

По его словам, полицейские, приехавшие для проверки сообщения об убийстве, 29 апреля обнаружили в строительной бытовке в СНТ в селе Остафьево Рязановского поселения новой Москвы тело мужчины 1991 года рождения с ножевым ранением. Тело направили в бюро судмедэкспертизы.

«В 19:45 29 апреля задержан и доставлен в полицию мужчина 1960 года рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, неустановленным предметом причинил потерпевшему указанное ранение, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.