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В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве
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В новой Москве задержали подозреваемого в убийстве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В одном из садовых некоммерческих товариществ на территории новой Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, полицейские, приехавшие для проверки сообщения об убийстве, 29 апреля обнаружили в строительной бытовке в СНТ в селе Остафьево Рязановского поселения новой Москвы тело мужчины 1991 года рождения с ножевым ранением. Тело направили в бюро судмедэкспертизы.
«В 19:45 29 апреля задержан и доставлен в полицию мужчина 1960 года рождения, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, неустановленным предметом причинил потерпевшему указанное ранение, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.
Проверку по данному факту проводят следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве, добавил он.
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