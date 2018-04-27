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В Москве задержали мошенников, которые за 8,4 млн рублей обещали помочь заключенному
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В Москве задержали мошенников, которые за 8,4 млн рублей обещали помочь заключенному 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники столичной полиции задержали троих подозреваемых в хищении крупной суммы денег под видом помощи в переводе заключенного в один из СИЗО Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«Злоумышленники пообещали 32-летней потерпевшей оказать содействие в переводе осужденного, отбывающего наказание по приговору Замоскворецкого районного суда Москвы, в следственный изолятор столицы, не имея на то возможностей. Женщина передала им 8,4 миллиона рублей, после чего злоумышленники скрылись», — говорится в сообщении.
По данному факту следствием УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников задержанных.
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