Ещё
В Москве задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. В Москве задержан 15-летний школьник, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке столицы, сообщает Следственный комитет РФ.
"Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. По версии следствия, вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резанные ранения девушке, 1996 года рождения, которая скончалась на месте", — говорится в сообщении.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.
ТАСС: последние новости
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье Прокурор Дагестана уволил с работы шесть сотрудников, не прошедших службу в армии Источник: СК закрыл дело о даче взятки предполагаемой сообщницей экс-главы ФСИН Коршунова
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась155
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили85
Будущий премьер Армении высказался о России344
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку177
Казаки заблокировали Сахаровский центр250
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение