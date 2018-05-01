В Москве задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве

"Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. По версии следствия, вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резанные ранения девушке, 1996 года рождения, которая скончалась на месте", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.