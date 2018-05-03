Следствие просит арестовать подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы

«Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении 15-летнего фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала собеседница агентства.

Ранее в СК сообщали, что вечером 30 апреля подросток у дома на ул. 4-я Новокузьминская нанес 22-летней девушке множество колото-резаных ран в область лица и туловища. Потерпевшая умерла на месте. Злоумышленника задержали, он признал вину. Для проверки состояния обвиняемого следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.