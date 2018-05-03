Ещё
Следствие просит арестовать подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие просит арестовать подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Следствие ходатайствует об аресте несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении 15-летнего фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала собеседница агентства.
Ранее в СК сообщали, что вечером 30 апреля подросток у дома на ул. 4-я Новокузьминская нанес 22-летней девушке множество колото-резаных ран в область лица и туловища. Потерпевшая умерла на месте. Злоумышленника задержали, он признал вину. Для проверки состояния обвиняемого следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Агентство «Москва»: последние новости
Три тонны фисташек украли со склада в Бирюлево Западном СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины в чемодане в реке Клязьма в Подмосковье Суд продлил до 5 августа арест обвиняемого в шпионаже норвежца Ф.Берга
Комментарии  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель300
Полномочия Медведева передадут Кудрину835
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка81
Еще один мессенджер заблокируют в России224
Пока вы спали: 103 года строгого режима27
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение