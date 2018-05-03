Подростка арестовали в Москве по делу об убийстве студентки в ходе ограбления 

Кунцевский суд Москвы отправил под стражу 15-летнего подростка. По данным следствия, школьник убил девушку в ходе ограбления. Теперь ему грозит до 10 лет воспитательной колонии, он свою вину признал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Нападение произошло 30 апреля в Рязанском районе столицы. Подросток подкараулил девушку у банкомата, где она сняла 40 тысяч рублей. От полученных ранений жертва скончалась на месте. Подросток забрал её сумочку с деньгами, мобильный телефон. После вернулся домой, где сел играть в так называемую «стрелялку» — одну из компьютерных игр.