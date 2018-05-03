Ещё
Подростка арестовали в Москве по делу об убийстве студентки в ходе ограбления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростка арестовали в Москве по делу об убийстве студентки в ходе ограбления 

Авторадио 1 час назад
Фото: Москва24
Кунцевский суд Москвы отправил под стражу 15-летнего подростка. По данным следствия, школьник убил девушку в ходе ограбления. Теперь ему грозит до 10 лет воспитательной колонии, он свою вину признал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Нападение произошло 30 апреля в Рязанском районе столицы. Подросток подкараулил девушку у банкомата, где она сняла 40 тысяч рублей. От полученных ранений жертва скончалась на месте. Подросток забрал её сумочку с деньгами, мобильный телефон. После вернулся домой, где сел играть в так называемую «стрелялку» — одну из компьютерных игр.
Авторадио: последние новости
Уборщица взяла в «плен» подростков и заставила убираться Водителям прописали новую меру пресечения Фигуранты дела «приморских партизан» получили от 8 до 25 лет колонии строгого режима
Комментарии  Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии223
В России может появиться новый налог85
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе358
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы108
Россияне побили рекорд бегства в США408
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение