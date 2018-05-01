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Подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы задержали благодаря камерам видеонаблюдения
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Подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы задержали благодаря камерам видеонаблюдения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Русская Весна
Подростка, подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке столицы задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.
«15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы, удалось оперативно установить и задержать, в том числе, благодаря камерам видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в пресс-службе СК, правоохранители задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в убийстве девушки в столичном районе Рязанский. По версии следствия, вечером 30 апреля 2018 г. 15-летний подросток, находясь вблизи жилого дома по ул. 4-я Новокузьминская, с целью ограбления нанес молодой девушке, 1996 г. рождения, множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 105 УК РФ («Убийство»). В пресс-службе добавили, что во время проведения следственных действий задержанный признал вину. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
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