Подозреваемого в мошенничестве с хищением более 5 млн рублей задержали в Москве

Оперативники уголовного розыска задержали в Москве подозреваемого в хищении более 5 миллионов рублей путем мошенничества, задержанный предложил потерпевшему купить два машино-места и скрылся с деньгами, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило заявление от 53-летнего москвича по факту мошенничества. Как рассказал потерпевший, малознакомый мужчина предложил ему купить два машино-места на Ломоносовском проспекте. После подписания предварительного договора купли-продажи в офисе в Рыбниковском переулке заявитель под расписку передал деньги. Однако затем злоумышленник обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не отвечал. Материальный ущерб составил 5,3 миллиона рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Ломоносовском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина, проживающий в столице. Как выяснилось, в действительности он не имел прав собственности на продаваемые машино-места. Денежные средства он потратил по собственному усмотрению», — отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.