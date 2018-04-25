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Подозреваемого в мошенничестве на 1 млн руб задержали на востоке Москвы
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Подозреваемого в мошенничестве на 1 млн руб задержали на востоке Москвы 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который взял у покупателя 1 миллион рублей за якобы оборудование для изготовления криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД России.
В отдел полиции поступило сообщение от 24-летнего мужчины о мошенничестве. Потерпевший сообщил, что в сети Интернет откликнулся на объявление о продаже оборудования для изготовления криптовалюты. Встретившись, заявитель передал мужчине денежные средства, однако последний после их получения обещанное не выполнил и скрылся. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По данному факту Следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
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