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На юге Москвы задержали мужчину, угнавшего экскаватор за 2,5 млн руб
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На юге Москвы задержали мужчину, угнавшего экскаватор за 2,5 млн руб 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции на юге Москвы задержали 37-летнего приезжего, подозреваемого в краже экскаватора-погрузчика стоимостью 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
«В ночное время в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции на Каспийской улице для проверки был остановлен экскаватор-погрузчик. Водитель не смог предоставить полицейским необходимые документы на технику и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 37-летний приезжий», — говорится в сообщении.
Как позже установили полицейские, техника была угнана с Коломенского проезда. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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