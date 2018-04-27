На юге Москвы задержали мужчину, угнавшего экскаватор за 2,5 млн руб

Сотрудники полиции на юге Москвы задержали 37-летнего приезжего, подозреваемого в краже экскаватора-погрузчика стоимостью 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ночное время в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции на Каспийской улице для проверки был остановлен экскаватор-погрузчик. Водитель не смог предоставить полицейским необходимые документы на технику и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 37-летний приезжий», — говорится в сообщении.

Как позже установили полицейские, техника была угнана с Коломенского проезда. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».