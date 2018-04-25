Во Владимирской области перед судом предстанет организованная группа лиц, обвиняемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

По версии следствия, в состав группы входили две цыганские семьи, проживающие на территории Владимирской и Ивановской областей.

Между девятью членами организованной группы, возраст которых от 20 до 60 лет, существовало четкое распределение функций по обеспечению сохранности наркотиков, их транспортировке, расфасовке, сбыту наркопотребителям, контролю поступающих от реализации наркотиков денежных средств. Оперативниками установлено, что координацию деятельности осуществлял 55-летний глава одной из семей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что крупные партии героина и его синтетического аналога карфентанила обвиняемые приобретали на территории одного из соседних регионов, затем фасовали на мелкие оптовые партии и сбывали наркозависимым лицам.

Все фигуранты были задержаны полицейскими при проведении специальных мероприятий и, впоследствии, заключены под стражу.

Следователями Следственного управления и оперативными сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональной прокуратурой собрана доказательственная база причастности участников сообщества к совершению 19 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Материалы уголовного дела составили более 40 томов, 17 из которых — обвинительное заключение.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.