Глава тюменского управления ФНС взята под домашний арест по делу о взятке 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Руководитель Управления федеральной налоговой службы (ФНС) по Тюменской области Тамара Зыкова взята под домашний арест на два месяца, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.
Ранее местные СМИ сообщали, что Зыкова была задержана 19 апреля из-за получения взятки, ее сумма не называется.
"В отношении нее [Зыковой] избрана мера пресечена в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — сказали в пресс-службе.
В управлении ФНС не комментируют данную информацию.
ТАСС пока не располагает данными об отстранении Зыковой от занимаемой должности на время следствия.