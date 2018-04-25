Глава тюменского управления ФНС взята под домашний арест по делу о взятке

Ранее местные СМИ сообщали, что Зыкова была задержана 19 апреля из-за получения взятки, ее сумма не называется.

"В отношении нее [Зыковой] избрана мера пресечена в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — сказали в пресс-службе.

В управлении ФНС не комментируют данную информацию.

ТАСС пока не располагает данными об отстранении Зыковой от занимаемой должности на время следствия.