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Житель Камешково в подъезде зарезал случайного знакомого
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Житель Камешково в подъезде зарезал случайного знакомого 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Камешково 25-летний молодой человек зарезал случайного знакомого в подъезде, заступившись за брата.
В сентябре прошлого года мужчина освободился из колонии. Он ни где не работал и злоупотреблял алкоголем. В это время его брат проходил по делу об убийстве. По версии следствия, 26 января молодой человек пил спиртное в подъезде. В это время с ним поздоровался незнакомый мужчина и пригласил в гости.
Во время застолья новый знакомый неприятно отозвался о брате подозреваемого. Тот принял все за личное оскорбление и ударил 47-летнего мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый полностью признал свою вину.
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