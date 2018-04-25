Житель Камешково в подъезде зарезал случайного знакомого

Камешково 25-летний молодой человек зарезал случайного знакомого в подъезде, заступившись за брата.

В сентябре прошлого года мужчина освободился из колонии. Он ни где не работал и злоупотреблял алкоголем. В это время его брат проходил по делу об убийстве. По версии следствия, 26 января молодой человек пил спиртное в подъезде. В это время с ним поздоровался незнакомый мужчина и пригласил в гости.

Во время застолья новый знакомый неприятно отозвался о брате подозреваемого. Тот принял все за личное оскорбление и ударил 47-летнего мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый полностью признал свою вину.