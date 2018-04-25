В Ховрине раскрыли мошенничество с установкой счетчиков

Подозреваемого в мошенничестве задержала полиция Ховрина. Как сообщил источник в УВД по САО, 42-летний житель района взял у пенсионерки деньги за замену счетчиков, но скрылся с деньгами, не выполнив работу.

— В полицию обратилась 79-летняя москвичка, проживающая на Флотской улице. Женщина рассказала, что увидела на улице объявление о замене счетчиков учета воды. Пенсионерка позвонила по указанному в объявлении телефону и договорилась о встрече. Через некоторое время к ней пришел представитель фирмы, который попросил за услугу 40 тысяч рублей. Однако, получив деньги, мужчина не выполнил работу и скрылся, — уточнил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции Северного округа проверяют причастность задержанного к другим эпизодам. (то)