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В Ховрине раскрыли мошенничество с установкой счетчиков
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В Ховрине раскрыли мошенничество с установкой счетчиков 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Подозреваемого в мошенничестве задержала полиция Ховрина. Как сообщил источник в УВД по САО, 42-летний житель района взял у пенсионерки деньги за замену счетчиков, но скрылся с деньгами, не выполнив работу.
— В полицию обратилась 79-летняя москвичка, проживающая на Флотской улице. Женщина рассказала, что увидела на улице объявление о замене счетчиков учета воды. Пенсионерка позвонила по указанному в объявлении телефону и договорилась о встрече. Через некоторое время к ней пришел представитель фирмы, который попросил за услугу 40 тысяч рублей. Однако, получив деньги, мужчина не выполнил работу и скрылся, — уточнил источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции Северного округа проверяют причастность задержанного к другим эпизодам. (то)
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