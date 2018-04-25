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По факту получения полицейским Самары взятки назначена служебная проверка
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По факту получения полицейским Самары взятки назначена служебная проверка 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
По материалам ОРЧ СБ областного главка принято процессуальное решение, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Из собранных сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области материалов следует, что в сентябре прошлого года сотрудник одного из подразделений полиции Самары незаконно получил от гражданина 500 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела по факту мошенничества.
По статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-майором полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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