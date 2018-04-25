Ещё
Мошенники обманывают зауральцев по телефону, продают ненужное газовое оборудование и медпрепараты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенники обманывают зауральцев по телефону, продают ненужное газовое оборудование и медпрепараты 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Сотовых мошенников из года в год по данным полиции в Зауралье орудует все меньше. Если в 2014 году случаев было 2175, то в 2016-м — 1018, а в прошлом году — всего 953. Одной из групп мошенников стала троица курганцев, которые совершили 15 преступлений и обманули жителей Зауралья, Махачкалы, Астрахани, Московской области, Карачаево-Черкессии.
— Следствие установило, что члены преступной группы для конспирации арендовали квартиру в Кургане, нашли SIM-карты, 8 мобильных телефонов и банковские карты, зарегистрированные на посторонних. Они совершали преступления по всей стране. Сейчас на их имущество стоимостью 600 тысяч рублей наложен арест, — рассказал начальник следственного управления УМВД России по Курганской области Тарас Будко.
По его словам, в Курганской области успешно расследуются преступления, которые совершают и при помощи сотовых телефонов, и на сайтах продажи товаров вроде «Авито», и в социальных сетях.
— К сожалению, этот вид преступлений характерен для всей Российской Федерации. Но Курганская область стала подвержена этому виду преступлений гораздо раньше, и сейчас мы научились расследовать такие преступления: у нас создано подразделение в уголовном розыске и в следственном управлении, — добавил Будко.
Он признался, что в 2014 году тема звонков мошенников из колоний была очень больной, но после работы с УФСИН количество таких преступлений свелось к нулю.
— Сейчас в колониях такие преступления не совершаются, — не стал вдаваться в подробности работы с УФСИН Тарас Будко.
Пока не удалось до конца «победить» газовых мошенников — в дома к зауральцам стучатся неизвестные и предлагают сначала проверить работу плиты, а затем навязывают ненужные анализаторы газа или и вовсе устанавливают счетчики даже на баллоны с газом в частных домах.
— Устанавливается причастность четырех жителей Кургана к хищению обманом денег у граждан пожилого возраста. Злоумышленники заходят в дома одиноких людей и убеждают купить газоанализатор. Цена, как правило, значительно завышена, — поясняет принцип работы мошенников полицейский.
Мы попросили рассказать, что делать, если в вашу дверь стучат такие подозрительные персонажи, а объявления о приходе газовиков на двери подъезда не было.
— Самое главное, чтобы не был причинен ущерб. Если предлагают газоанализаторы или медицинские приборы, о которых никогда не слышали, сначала нужно позвонить в организацию, которую эти люди якобы представляют. Нужно спросить, идет ли такая акция, ходят ли сотрудники по домам? И выпроводить из дома, — предложил алгоритм действий руководитель.
— Тогда задержать не удастся.
— Это опасно. Запомните, как выглядят, сообщите в полицию. Это уже наша задача — раскрыть преступление, — закончил брифинг Тарас Будко.
45.ru: последние новости
Прокурор взыскал с зауральца 2 тысячи рублей за ложный вызов полиции В Курганской области задержали подозреваемую в поджоге Тарас Будко о курганском косметическом салоне «Лаура»: дело готовим для направления в суд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева140
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины162
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение