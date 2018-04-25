Мошенники обманывают зауральцев по телефону, продают ненужное газовое оборудование и медпрепараты

Астрахани, Московской области, Карачаево-Черкессии. Сотовых мошенников из года в год по данным полиции в Зауралье орудует все меньше. Если в 2014 году случаев было 2175, то в 2016-м — 1018, а в прошлом году — всего 953. Одной из групп мошенников стала троица курганцев, которые совершили 15 преступлений и обманули жителей Зауралья, Махачкалы

— Следствие установило, что члены преступной группы для конспирации арендовали квартиру в Кургане, нашли SIM-карты, 8 мобильных телефонов и банковские карты, зарегистрированные на посторонних. Они совершали преступления по всей стране. Сейчас на их имущество стоимостью 600 тысяч рублей наложен арест, — рассказал начальник следственного управления УМВД России по Курганской области Тарас Будко.

По его словам, в Курганской области успешно расследуются преступления, которые совершают и при помощи сотовых телефонов, и на сайтах продажи товаров вроде «Авито», и в социальных сетях.

— К сожалению, этот вид преступлений характерен для всей Российской Федерации. Но Курганская область стала подвержена этому виду преступлений гораздо раньше, и сейчас мы научились расследовать такие преступления: у нас создано подразделение в уголовном розыске и в следственном управлении, — добавил Будко.

Он признался, что в 2014 году тема звонков мошенников из колоний была очень больной, но после работы с УФСИН количество таких преступлений свелось к нулю.

— Сейчас в колониях такие преступления не совершаются, — не стал вдаваться в подробности работы с УФСИН Тарас Будко.

Пока не удалось до конца «победить» газовых мошенников — в дома к зауральцам стучатся неизвестные и предлагают сначала проверить работу плиты, а затем навязывают ненужные анализаторы газа или и вовсе устанавливают счетчики даже на баллоны с газом в частных домах.

— Устанавливается причастность четырех жителей Кургана к хищению обманом денег у граждан пожилого возраста. Злоумышленники заходят в дома одиноких людей и убеждают купить газоанализатор. Цена, как правило, значительно завышена, — поясняет принцип работы мошенников полицейский.

Мы попросили рассказать, что делать, если в вашу дверь стучат такие подозрительные персонажи, а объявления о приходе газовиков на двери подъезда не было.

— Самое главное, чтобы не был причинен ущерб. Если предлагают газоанализаторы или медицинские приборы, о которых никогда не слышали, сначала нужно позвонить в организацию, которую эти люди якобы представляют. Нужно спросить, идет ли такая акция, ходят ли сотрудники по домам? И выпроводить из дома, — предложил алгоритм действий руководитель.

— Тогда задержать не удастся.

— Это опасно. Запомните, как выглядят, сообщите в полицию. Это уже наша задача — раскрыть преступление, — закончил брифинг Тарас Будко.