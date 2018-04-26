В Ульяновске грабительница с ножом отняла у прохожей золотые серьги

Ульяновские полицейские раскрыли по горячим следам разбойное нападение, совершенное в Засвияжском районе Ульяновска 24 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о преступлении поступило от 63-летней жительницы Ульяновска. На улице к ней подошла незнакомая женщина с канцелярским ножом и, угрожая этим «холодным оружием» сорвала с нее золотую сережку. Испугавшись нападавшей, вторую сережку женщина отдала ей сама. Грабительница тут же надела эти сережки и скрылась.

Вскоре по подозрению в этом преступлении местным участковым была задержана ранее судимая 51-летняя нигде не работающая местная жительница. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.