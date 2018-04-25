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Двое жителей Ленобласти убили двух мигрантов и отправили их тела плавать в лодке по Вуоксе
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Двое жителей Ленобласти убили двух мигрантов и отправили их тела плавать в лодке по Вуоксе 

Интересант 24 минуты назад
В резиновой лодке, дрейфовавшей по реке Вуоксе в Выборгском районе Ленинградской области ранее, 8 апреля были обнаружены тела двух убитых мужчин. Через четыре дня по этому делу был задержан 39-летний житель Выборга. Теперь же выявлен второй подозреваемый — 34-летний житель города Светогорска.
Следствие считает, что вечером 6 апреля злоумышленники находились в помещении шиномонтажной мастерской в Выборге. В ходе конфликта со своим работником 39-летний хозяин автосервиса несколько раз ударил его по голове, в результате чего тот скончался на месте происшествия.
Для сокрытия убийства 34-летний житель Светогорска ударил по голове брата погибшего, который в тот момент приехал в автомастерскую.
Затем тела погибших гастарбайтеров — уроженцев одной из среднеазиатских стран — были вывезены к реке Вуоксе, помещены в надувную резиновую лодку, которую, предварительно проткнув, преступники оттолкнули от берега, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).
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