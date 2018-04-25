Сотрудники полиции задержали жителя Великого Устюга, подозреваемого в мошеннических действиях

В апреле этого года в отдел полиции по Великоустюгскому району обратились более 150 граждан с заявлениями о невозврате денежных средств по договорам займа. В ходе бесед с заявителями сотрудники полиции выяснили, что потерпевшие заключали договоры с организацией, которую возглавлял житель Великого Устюга 1987 г.р. Данный гражданин создал компанию для привлечения денежных средств вкладчиков под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие денежные средства оформлялись в виде займов, по условиям которых злоумышленник обязался ежемесячно выплачивать проценты. В начале апреля этого года выплаты по процентам компания прекратила, вложенные деньги гражданам не были возвращены. Организация свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся. Общая сумма ущерба составляет около 100 млн рублей.