Сотрудники полиции задержали жителя Великого Устюга, подозреваемого в мошеннических действиях 

В апреле этого года в отдел полиции по Великоустюгскому району обратились более 150 граждан с заявлениями о невозврате денежных средств по договорам займа. В ходе бесед с заявителями сотрудники полиции выяснили, что потерпевшие заключали договоры с организацией, которую возглавлял житель Великого Устюга 1987 г.р. Данный гражданин создал компанию для привлечения денежных средств вкладчиков под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие денежные средства оформлялись в виде займов, по условиям которых злоумышленник обязался ежемесячно выплачивать проценты. В начале апреля этого года выплаты по процентам компания прекратила, вложенные деньги гражданам не были возвращены. Организация свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся. Общая сумма ущерба составляет около 100 млн рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции, установив местонахождение подозреваемого, задержали его в порядке ст. 91УПК РФ. По ходатайству следствия судом для подозреваемого назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния. Наложены обеспечительные меры на открытые фигурантом счета, а также запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, принадлежащем ему на праве собственности. Проведены обыски в помещениях офиса и по месту проживания подозреваемого, изъята документация. Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.