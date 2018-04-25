В Пермском крае мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве с земельными участками

Соликамске суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям. 33-летний риелтор и его 30-летняя соучастница — кадастровый инженер признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном и особо крупном размерах».

Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» установлено, что злоумышленники, имея доступ к публичной кадастровой карте с информацией о незарегистрированных в собственности земельных участках, решили незаконно приобрести на них право собственности и в дальнейшем перепродать.

Подобрав несколько участков земли, расположенных в различных частях города, злоумышленники приступили к реализации преступного замысла. Они вписывали подставных лиц в поддельные свидетельства на право собственности на земельные участки. Затем пакет подложных документов предоставлялся в уполномоченные органы, где они проходили регистрацию. Земельный участок ставился на кадастровый учет, а подставное лицо в свою очередь становилось законным собственником. Далее злоумышленники искали покупателей на данные объекты недвижимости, чтобы по договору купли-продажи их реализовать.

Злоумышленникам удалось незаконно завладеть 8 земельными участками на общую сумму более 7,3 млн рублей. Один из них был продан добросовестным покупателям.

В ходе следствия доказана вина мужчины в совершении серии покушений на мошенничество. Путем обмана и злоупотребления доверием он пытался продать еще 5 земельных участков общей стоимостью более 6,3 млн рублей.

При вынесении приговора суд учел возмещение ущерба потерпевшей стороне в полном объеме и признал граждан виновными в совершении инкриминируемых преступлений. 33-летнему соликамцу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тыс. рублей, его соучастнице — 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей.