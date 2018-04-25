Опубликовано видео избиения мигрантом женщины на юге Москвы

Московская полиция задержала мигранта после нападения на женщину и опубликовала видео, на котором он избивает жертву и похищает у нее сумку.

«В полицию обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что на Каширском шоссе на нее напал неизвестный и похитил сумку, в которой находились деньги, банковские карты и документы. В ходе обследования территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово на Каширском шоссе задержали подозреваемого — 20-летнего приезжего из ближнего зарубежья, у которого была изъята часть похищенного», — сообщается на сайте УМВД по Москве.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК России («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу.

Полицейские опубликовали видео нападения, а также небольшое интервью с задержанным. Молодой человек рассказал, что раскаивается в содеянном. По его словам, причиной нападения на женщину стала нехватка денег.