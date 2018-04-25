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Два красноярца могут сесть на пять лет за кражу металлолома
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Два красноярца могут сесть на пять лет за кражу металлолома 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Полиция Красноярска задержала двух подозреваемых в крупной краже металлических изделий. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
В дежурную часть обратился
32-летний
местный житель. По его словам, с территории одной из промбаз города Шарыпово пропала партия металла на сумму больше 300 тысяч рублей.
Как выяснилось, подозреваемые пробрались на огороженный участок и вынесли оттуда металлические разъединители, гасители вибрации и металлопрокат. Похищенное молодые люди сразу сдали на металлолом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», обстоятельства случившегося уточняются.
В Приморье школьник из благополучной семьи украл кошелек у учительницы труда. Добычей грабителя стали семь тысяч рублей.
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