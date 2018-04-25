Два красноярца могут сесть на пять лет за кражу металлолома

Полиция Красноярска задержала двух подозреваемых в крупной краже металлических изделий. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

В дежурную часть обратился

32-летний

местный житель. По его словам, с территории одной из промбаз города Шарыпово пропала партия металла на сумму больше 300 тысяч рублей.

Как выяснилось, подозреваемые пробрались на огороженный участок и вынесли оттуда металлические разъединители, гасители вибрации и металлопрокат. Похищенное молодые люди сразу сдали на металлолом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», обстоятельства случившегося уточняются.

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